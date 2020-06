Paquistão. Grupo armado atacou sede da Bolsa de Valores

De acordo com a imprensa local,. A operação levou ainda às mortes de dois seguranças e de um polícia.“Foram mortos quatro atacantes, que tinham chegado ao local num carro Corolla cinzento”, adiantou à agência Reuters o chefe da polícia de Karachi, Ghulam Nabi Memon. Um porta-voz da polícia afirmou que estão a ser procurados explosivos nas instalações.Outro polícia no local contou aos jornalistas que os homens armados tinham consigo comida, o que poderá indicar que planeavam ocupar o edifício por algum tempo.

O edifício da Bolsa de Valores fica numa zona de segurança elevada que abriga também as sedes de vários bancos.

Os grupos étnicos da região paquistanesa do Baluchistão lutam há muito pela independência do território e por mais recursos.“A brigada Majeed do Exército de Libertação do Baluchistão levou hoje a cabo um ataque no qual se sacrificou, na Bolsa de Valores de Carachi”, declarou o grupo numenviado a meios de comunicação social.Em comunicado, a Bolsa de Valores adiantou que “a situação ainda está a desenrolar-se”, com as autoridades a varrerem os cantos do edifício. Segundo o diretor da Bolsa, Abid Ali Habib,Algumas das pessoas que se encontravam no interior do prédio conseguiram esconder-se em salas, enquanto outras foram retiradas da infraestrutura pelas traseiras.A Bolsa de Valores do Paquistão possui escritórios de centenas de instituições financeiras. Num dia normal, trabalham no edifício até oito mil pessoas, mas atualmente o número tem sido mais baixo devido ao teletrabalho imposto pela pandemia de Covid-19.

Exército de Libertação quer independência da província

Esta não é a primeira vez que o grupo Exército de Libertação do Baluchistão leva a cabo ataques no Paquistão.No ano passado, o mesmo grupo atacou um hotel de cinco estrelas na cidade de Gwadar, na região do Balochistão, hotel esse que é fruto de um projeto multimilionário chinês. Os militantes separatistas do Balochistão opõem-se a investimentos chineses, considerando que não beneficiam a população local.Inicialmente, o grupo procurava autonomia política para a província de onde é originário. No entanto,Apesar de rico em reservas de carvão e gás natural, assim como em ouro e cobre, o Balochistão permanece a área mais empobrecida do Paquistão. Os seus habitantes acusam o Governo do país de exploração e de negar os direitos da província.

c/ agências