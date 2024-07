Paquistão. Número recorde de jornalistas mortos em 2024

De acordo com o. Na província de Khyber Pakhtunkhwa, que faz fronteira com o Afeganistão,por dois homens.Uma organização que investiga homicídios de jornalistas na região explicou que. Adil Jawab, que faz parte da organização, afirmou também que as mortes têm ocorrido em localidades pequenas em que o papel das redes sociais tem amplificado o perfil dos jornalistas.Jawab acredita que estes crimes têm acontecido por haver um ambiente generalizado de impunidade no Paquistão.por causa do trabalho que desenvolveram.O jornalismo protagonizado pelos cidadãos tem um papel cada vez maior no Paquistão, sendo alimentado pelo crescimento das redes sociais e o número crescente de restrições colocadas aos meios de comunicação tradicionais.Muitas pessoas tentam utilizar as redes como um veículo para revelar problemas de justiça e a corrupção nas elites paquistanesas.Em Maio,, o que deu origem a uma onda de protestos. O irmão de Gadani acusou um dos políticos da região de ter sido o mandante do homicídio.Três dias depois, outro jornalista foi morto no distrito de Khyber Pakhtunkhwa.O responsável pela Federação Internacional de Jornalistas, Anthony Bellanger, disse há pouco tempo que o Paquistão deve respeitar o direito constitucional à liberdade de expressão.“Jornalistas e profissionais dos media têm um direito constitucional de liberdade de expressão, mas este tem sido minado por ataques e homicídios. As autoridades têm de assegurar a liberdade dos meios de comunicação e que as mortes sejam objeto de investigações minuciosas e transparentes”., realizado pelo grupoA lista aponta ainda o país como um dos mais perigosos para jornalistas, com casos de homicídios ligados a corrupção ou tráfico ilegal.