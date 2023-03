Paquistão. Operação para deter Imram Khan degenera em confrontos

O avanço policial foi recebido com paus, tijolos e pedras, arremessadas por fisgas, com os agentes a responderem com canhões de água e à bastonada, tendo disparado ainda gás lacrimogénio contra a residência.





Registaram-se vários feridos de ambos os lados. Forças paramilitares do Punjab foram chamadas para assistir os agentes enviados por Islamabad.





"Estamos aqui somente para cumprir a ordem de detenção", afirmou o vice-inspetor-geral da polícia, Syed Shahzad Nadeem. A internet foi cortada na área e as televisões locais interromperam a emissão.





O porta-voz do Governo, Amir Mir, afirmou à Agência Reuters que a violência foi iniciada pelos apoiantes do PTI. "Se o Imran Kahn garantir que irá estar presente a tribunal, ótimo, se não, a lei seguirá o seu curso", acrescentou.





Imran Khan está a ser acusado de corrupção por ter alegadamente vendido enquanto primeiro-ministro diversos presentes entregues ao Estado do Paquistão. É apenas mais uma das diversas acusações levantadas contra ele nos últimos 11 meses.





Os protestos contra a detenção de Khan alastraram entretanto a outras cidades, onde o ex-primeiro-ministro goza de grande apoio. Registaram-se incidentes em Karachi, em Peshawar, no Baluquistão, em Gilgit e em Rawalpindi.



"Querem remover-me"



No início do cerco, Imran Khan deixou um vídeo na rede Twitter, a apelar os seus seguidores a prosseguir a defesa da supremacia da lei, caso fosse detido, ou até morto.





My message to the nation to stand resolute and fight for Haqeeqi Azadi & rule of law. pic.twitter.com/bgVuOjsmHG — Imran Khan (@ImranKhanPTI) March 14, 2023





“A polícia veio para me prender e enviar-me para a prisão”, afirmou Khan. “Se algo me suceder, ou se for para a prisão, ou se me matarem, vocês têm de provar que esta nação irá continuar a lutar mesmo sem Imran Khan”, acrescentou.





Entrevistado pela televisão do Qatar, Al Jazeera, Imran Khan afirmou que o Governo paquistanês quer prendê-lo para o remover das listas nas próximas eleições provinciais.





“Querem remover-me da corrida eleitoral porque estão petrificados pela popularidade do meu partido. Todas as sondagens indicam que iremos ganhar as próximas eleições”, afirmou.





Khan afirmou ainda que os seus apoiantes estão a exercer o seu direito fundamental de protesto, “previsto na Constituição e na lei”.

"Iremos deter Imran Khan"

Khan já desobedeceu diversas vezes a intimações para comparecer perante um juiz.





Segunda-feira passada, um tribunal de 1ª instância de Islamabad emitiu uma ordem de detenção contra Imran Khan, ordenando à polícia que garantisse a presença do ex-primeiro-ministro em tribunal até sábado.





O seu partido, o Pakistan Tehreek-e-Insaf, ou PTI, contestou a emissão da ordem, com a audição das suas alegações a ser marcada para quarta-feira. O líder do PTI, Fawad Chaudhry, considera que a detenção deve por isso ser suspensa.







Durante uma manifestação transmitida em direto por diversos canais televisivos, o ministro do Interior do Paquistão, Rana Sanaullah, garantiu contudo que “iremos deter Imran Khan hoje e leva-lo a tribunal”.





Desde o seu afastamento após uma moção de censura em abril de 2022, Imran Khan tem defendido a realização de eleições antecipadas. O seu sucessor, Shehbaz Sharif, rejeitou os apelos e afirmou que o escrutínio terá lugar como previsto, no final de 2023.

Sob ameaça

Khan afirma-se vítima de uma conspiração internacional apoiada pelas forças de segurança. Durante um comício no último ano sofreu um atentado a tiro e ficou ferido.







O ex-primeiro-ministro tem acusado o atual poder de não zelar pela sua proteção e, através dos seus advogados, peticionou o Supremo Tribunal do Paquistão para reunir num só local, seguro, todos os processos levantados contra si.





“Quando compareci por duas vezes em tribunal, não havia qualquer segurança. O próprio Governo tem dito que a minha vida está sob ameaça, por isso, tudo o que pedimos é para juntarem todos os casos”, explicou Imran Khan à Al Jazeera.





Em outubro de 2022, o Supremo Tribunal ilibou Imran Khan de acusações de terrorismo e de desacato contra um juiz.





Antiga estrela do críquete, Imran Khan foi eleito primeiro-ministro quando o PTI venceu as eleições em julho de 2018, sem maioria.







Em abril de 2022, numa tentativa de impedir a moção de censura que o veio a demitir, Khan dissolveu o Parlamento e convocou eleições antecipadas, decisões revogadas pelo Supremo Tribunal.