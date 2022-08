Paquistão rejeita acusação talibã de dar acesso aos `drones` dos EUA a território afegão

A acusação surge depois de o Presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, ter anunciado a 01 de agosto a execução, por um `drone` norte-americano, do líder da Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri, quando este estava na sua residência em Cabul.

"Na ausência de quaisquer provas, como o próprio ministro afegão reconheceu, tais alegações no meio de conjeturas são altamente lamentáveis e desafiam as normas de conduta diplomática responsável", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, em resposta à declaração de domingo dos talibãs.

Numa conferência de imprensa, em Cabul, Yaqoob tinha afirmado no domingo que, com base nas informações de que dispunha, os `drones` norte-americanos "entraram no Afeganistão através do Paquistão e utilizam o seu espaço aéreo contra nós", disse o ministro talibã.

Al Zawahiri tinha-se mudado no início deste ano com a sua família do Paquistão para Cabul, onde em 2011 o líder histórico Osama bin Laden foi morto noutra operação dos EUA.

O Paquistão insiste até hoje que condena o terrorismo em todas as suas formas e manifestações e apelou às autoridades afegãs o "cumprimento dos compromissos internacionais do Afeganistão de não permitir a utilização do seu território para o terrorismo contra qualquer país".

Desde a chegada ao poder dos fundamentalistas islâmicos, as tensões fronteiriças com o Paquistão aumentaram, com Islamabad a afirmar que grupos armados entram no país para perpetrarem ataques regulares no território, o que os talibãs negam.

Em abril, ataques aéreos militares paquistaneses no leste do Afeganistão mataram e feriram dezenas de pessoas, contribuindo para o aumento de tensões bilaterais.