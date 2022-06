Para aderir à NATO Suécia terá de tomar "medidas imediatas" contra a resistência curda

Um porta-voz do presidente turco disse hoje em Bruxelas que qualquer progresso da adesão da Finlândia e especialmente da Suécia à NATO irá depender da rapidez com que ambos os países tomem medidas contra o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).