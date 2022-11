Para Anti-Trump, intercalares têm "importância de uma vida"

Na tarde de quarta-feira em Nova Iorque, dezenas de eleitores protestavam em frente à sede de campanha da congressista Nicole Malliotakis, criticando as suas ligações a Donald Trump e acusando a recandidata republicana ao Congresso de "fascista" e de ter apoiado o ataque ao Capitólio.

Segurando cartazes com uma fotografia de Malliotakis sorridente ao lado de Trump, os manifestantes, sobretudo residentes do sul de Brooklyn, gritavam frases como "temos de acabar com o MAGA", numa referência ao icónico `slogan` de campanha de Donald Trump `Make America Great Again` [Tornar a América Grande de Novo].

"Hoje, estamos a tomar uma posição e a defender a nossa democracia. O nosso país está numa encruzilhada e estamos aqui, neste distrito em Nova Iorque, para ter a certeza de que derrotamos os agitadores que estão no Congresso e que continuam a votar para destruir os nossos direitos fundamentais", disse à Lusa Carlos Calzadilla, vice-presidente regional sul do movimento Brooklyn Young Democrats.

O jovem de 22 anos afirma que Malliotakis é apoiante de "um movimento fascista e de um ex-presidente fascista que tentou derrubar o Governo", e por isso saiu à rua em protesto contra "essa ideologia vil", que torna as intercalares de 08 de novembro cruciais.

"São as eleições de meio de mandato mais importantes das nossas vidas", disse Calzadilla.

"O nosso voto importa e pode afetar o equilíbrio de poder no nosso país. Este distrito é fundamental. Estamos aqui a lutar pelos nossos direitos, pela democracia, pelo futuro do nosso país e da sociedade", acrescentou.

Malliotakis já representou os nova-iorquinos de várias maneiras na última década. A republicana foi eleita pela primeira vez para a Assembleia estadual em 2011, onde cumpriu cinco mandatos. Já em 2020, ganhou lugar no Congresso pelo 11º Distrito de Nova Iorque, contra o democrata Max Rose, ???????candidato que volta a enfrentar nestas intercalares.

Apoiada por Trump nesta corrida eleitoral??, a????? republicana é antiaborto, contra o controlo de natalidade e esteve contra a lei de combate à inflação aprovada pelo Governo de Joe Biden.

Julie, uma jovem de 22 anos, disse à Lusa que teme que Donald Trump regresse ao poder, considerando importante derrotar os republicanos que se tentam associar à ideologia do ex-presidente.

"Eu acho que é possível [o regresso de Trump]. Em 2016, toda a gente achava que era impensável Trump ganhar e ele tornou-se Presidente. Definitivamente, é um medo que eu tenho. E acho que o Partido Republicano também está assustado com essa possibilidade", disse a manifestante à Lusa.

"Acho que [os republicanos] gostam da ideia de tirar fotos com Trump, mas acho que o ataque de 06 de janeiro ao Capitólio foi um alerta para o partido. Não que eles admitam isso, porque não querem afastar essa base de eleitores, mas acho que eles estão apavorados com a perspetiva do retorno de Donald Trump", adiantou Julie.

Para Mark, um ativista de 67 anos da organização Rise and Resist e uma das vozes mais ativas deste protesto, as eleições intercalares de 08 de novembro são "realmente importantes" para a democracia, estando em causa tomar uma "direção oposta ao fascismo".

Casos como o de Malliotakis multiplicam-se por todo o país, com os candidatos democratas a darem realce às ligações entre adversários republicanos e Donald Trump, procurando captar mais votos.

Segundo o jornal The Washington Post, os Democratas já gastaram cerca de 19 milhões de dólares (aproximadamente o mesmo valor em euros) em oito estados de forma a colocar em destaque - pela negativa - os candidatos republicanos de extrema-direita que questionaram ou negaram a validade das eleições de 2020.

A estratégia passa por chamar a atenção para as visões ultraconservadores de candidatos republicanos relativamente ao aborto, armas, democracia ou as suas ligações a Trump.