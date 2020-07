"Pára de gritar". Reveladas transcrições dos últimos minutos de George Floyd

As últimas palavras de George Floyd – “não consigo respirar” – eram já conhecidas e repetiram-se vezes sem fim durante os protestos antirracismo que marcaram os Estados Unidos nas semanas seguintes à morte do afro-americano.Até agora, o que se sabia sobre o incidente baseava-se em relatos de testemunhas e em imagens de câmaras de videovigilância. Agora,

Antes de morrer, Floyd chorou e chamou pela sua mãe, já falecida, e pelos seus filhos. “Mãe, amo-te. Digam aos meus filhos que os amo. Estou morto”, disse, momentos antes de perder a vida.

As transcrições tornam claro que Floyd tentou cooperar com a polícia e que disse não estar a sentir-se bem. “Dói-me o estômago. Dói-me o pescoço. Tudo me dói. Preciso de água ou de alguma coisa, por favor”, implorou. O homem pediu ainda para não ser colocado na viatura da polícia, por ser claustrofóbico.A determinada altura, e depois de ter repetido mais de 20 vezes que não conseguia respirar,Ainda segundo as novas transcrições, transeuntes terão dado conta de que Floyd tinha acabado por desmaiar e perguntaram aos polícias se o homem tinha pulso. “Ele nem sequer respira, achas isso bem?”, perguntou alguém que assistia à cena.Um dos quatro agentes no local, Thomas Lane, perguntou então a Derek Chauvin se sentia a pulsação. Chauvin verificou o pulso do homem e não respondeu ao colega, permanecendo com o joelho sobre o pescoço de Floyd.

“Por favor, não dispare”

As transcrições foram reunidas como parte de um esforço para que o ex-agente Thomas Lane fosse ilibado das acusações de ajudar e instigar o assassinato.e 60 páginas de transcrições da entrevista de Lane a investigadores.Floyd foi detido por tentar usar uma nota falsa de 20 dólares para comprar tabaco num supermercado da cidade de Minneapolis. Os quatro agentes envolvidos na sua morte foram despedidos e detidos logo após o incidente.Thomas Lane, cujos advogados defenderam como sendo novato e vendo em Chauvin uma figura superior a quem tinha de obedecer, terá sido o primeiro a dirigir-se a Floyd após o episódio da nota falsa, quando este estava já num carro, prestes a abandonar o local. Pediu-lhe pelo menos dez vezes que mostrasse as mãos, antes de lhe ordenar a sair do veículo.Quando estava ainda dentro do carro, Floyd pediu várias vezes desculpa., disse o homem a Lane, que tinha uma na mão., pediu Floyd, antes de sair do carro e ser imobilizado por Derek Chauvin.Chauvin, principal interveniente na morte do afro-americano, enfrenta acusações de homicídio em segundo grau, enquanto os outros três ex-polícias - Thomas Lane, Alexander Keung e Tou Thao – são acusados de ajudar e incitar ao homicídio.

c/ agências