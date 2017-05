Para os jovens da FN a derrota foi uma "vitória"

Lusa 07 Mai, 2017, 21:27 | Mundo

Após a contagem decrescente a que se seguiu a divulgação dos resultados num dos ecrãs do Chalet du Lac, em Paris, Davy Rodriguez de Oliveira fez um ar muito sério e, segundos depois, começou a cantar a Marselhesa seguido pelos jovens à sua volta, concluindo com um "Viva Marine, viva a França".

"É um bocadinho mais baixo do que eu estava à espera mas acho que é uma grande vitória porque a casta política, seja de direita ou de esquerda, estava contra nós e nós, sozinhos, sem ajuda nenhuma, salvo o Dupont-Aignant, conseguimos ter 34 e pode ainda subir para os 35 por cento esta noite", declarou o lusodescendente à Lusa imediatamente após o anúncio dos resultados.

Para o diretor nacional adjunto da Frente Nacional da Juventude, é uma vitória" porque "34% são mais ou menos 10 milhões de pessoas", considerando que se trata de um "resultado histórico".

"Temos quase 35%, é bastante importante, temos milhões de pessoas a mais que votaram em nós. É uma boa notícia para nós. Agora temos a terceira volta que se chama as legislativas que vai-nos dar a oportunidade de ter uma oposição forte à política do governo", argumentou o jovem de 23 anos, acrescentando que acredita que a França possa ter um primeiro-ministro da FN.

Para Eric Barbosa, secretário da juventude da FN no distrito de Paris, também se trata de "um excelente resultado, o melhor que a FN já teve".

"É uma deceção passageira. Estou muito otimista porque estamos a crescer. Agora é a hora do ataque para as legislativas. Em 2022, se a França não for destruída antes pelo filho do Hollande, o povo vai sair à rua para contestar Macron e ganharemos com larga maioria", afirmou à Lusa o pasteleiro com um copo de champanhe na mão.

Para Antonio Davisseau, de 18 anos, "não é uma derrota", é antes "uma grande vitória patriótica e uma vitória do amor pela França".

"Não estou desiludido, a vitória está aqui. É uma grande vitória da pátria, de uma candidata que mostrou que os franceses contam. Não é o resultado final que conta, é o que os franceses mostraram e eles mostraram que estão fartos do sistema. Marine teve o segundo lugar, é muito bom", afirmou à Lusa o estudante em História da Arte e Arqueologia.

Mike Boury, de 19 anos, também falou em "excelente resultado" e "a próxima luta é evitar que Macron tenha uma maioria absoluta ou relativa na assembleia nacional".

"Há 15 anos o pai de Marine Le Pen fazia 18%. Hoje, ela conquistou 34%. Isto prova que há uma grande dinâmica em favor de Le Pen e vamos usá-la para as legislativas", avisou o estudante de Direito e Filosofia.

Mais emocionada, com lágrimas nos olhos azuis, Helen Wood, de 19 anos, admitiu que pensava que ia haver "um resultado melhor".

"Mas, se esquecer a emoção e pensar com razão, posso dizer que é claramente uma vitória porque é um resultado histórico", disse à Lusa a estudante de Direito.

Para Joel Guerlach, de 25 anos, trata-se de "uma vitória ideológica" porque é "um resultado inédito que muda a paisagem política".

"35% era um resultado inesperado à partida. Claro que estou triste de não termos atingido os 50% mas nunca tínhamos tido um resultado destes. Muitos franceses ainda têm dúvidas sobre a FN, cabe-nos agora ganhar a confiança deles e vamos perseguir esse objetivo", indicou o eletricista de 25 anos.

Cerca de 500 jornalistas e algumas dezenas de militantes estavam concentrados no interior do Chalet du Lac, um antigo pavilhão de caça usado pelo imperador Napoleão III no leste de Paris.

"Há mais jornalistas que militantes", comentavam os membros da juventude FN.

Ao lado do lago de Saint Mandé, junto ao Bosque de Vincennes, na sala onde os Sex Pistols deram o primeiro concerto em Paris em 1976, os militantes com rosas azuis, símbolo da FN beberam champanhe e brindaram apesar da derrota.

"Estou a brindar porque a esperança não está perdida. Há a terceira volta das legislativas e em 2022 vamos vencer porque infelizmente a França vai agora enfrentar um rude golpe com a política de Emmanuel Macron", afirmou Alexandre Loubet, presidente da Juventude de Nicolas Dupont-Aignant, o aliado de Marine Le Pen na segunda volta.

Lá fora, dezenas de polícias rondavam o perímetro onde a segurança foi altamente reforçada e uma operação de desminagem tinha ocorrido uma hora antes de começarem a chegar os militantes.

No exterior do perímetro, estavam também muitos jornalistas que viram recusada a entrada.