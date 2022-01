Parada do Ano Novo Lunar em Macau com máscaras e `app` de rastreio

"Os indivíduos que entrem nas zonas delimitadas devem apresentar o Código de Saúde de Macau de cor verde válido, digitalizar o Código do Local, sujeitar-se à medição da temperatura corporal, manter distanciamento social, e usar máscara durante todo o evento", indicou em comunicado a Direção dos Serviços de Turismo.

"Quanto aos preparativos no local, será efetuada gestão por zonas das bancadas para os espetadores, com Códigos de Local autónomos afixados, para os espetadores acederem à aplicação de telemóvel do Código de Saúde de Macau para registar o seu itinerário", detalharam, acrescentando que a capacidade de lotação das bancadas será controlada.

Quanto à parada de celebração do ano do tigre, esta vai acontecer nos dias 03 de 12 de fevereiro sob o tema "Virando a Fortuna com o poderoso Tigre".

Catorze carros alegóricos, acompanhados de 22 grupos do Interior da China e locais, vão passar por vários locais no território nesses dois dias.

Macau registou apenas 79 casos de covid-19 desde o início da pandemia, tem seguido a política de zero casos de covid-19, impõe quarentenas de regresso que podem chegar a 35 dias dentro de um quarto de hotel e não permite sequer a entrada a quem teve covid-19 nos últimos dois meses.

Assim como acontece na China continental, o Governo de Macau passou a não considerar os casos assintomáticos para efeitos de contabilidade dos casos registados.