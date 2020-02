Paragens não planificadas geram perda de quase 35 milhões de barris de petróleo em Angola

Numa conferência de balanço do primeiro ano de atividade da agência concessionária, o presidente do Conselho de Administração da ANPG, Jerónimo Paulino, referiu que as paragens não planificadas resultaram numa perda diária de cerca de 90 mil barris de petróleo.

Segundo Jerónimo Paulino, o principal objetivo, numa primeira fase, é reduzir essas paragens não planificadas em 50%.

"Se isso acontecer podemos contar com mais cerca de 40 a 45 mil barris de óleo por dia de produção", frisou.

A eficiência dos equipamentos, que à medida que o tempo passa vão envelhecendo, exigindo maior manutenção, é de 90%, quando o ideal seria de 97%, referiu.

Angola, que é o segundo maior produtor de petróleo em África, a seguir a Nigéria, registou, em 2019, uma produção de 1,383 milhões de barris de petróleo por dia.