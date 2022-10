Paraguai rejeita portagem na parte argentina do rio Paraná

As autoridades paraguaias indicaram, em comunicado, terem manifestado preocupação com uma resolução do Ministério dos Transportes argentino, de 30 de setembro, que prevê a aplicação de uma portagem.

O Paraguai solicitou a suspensão da medida "por um período de 180 dias", enquanto aguarda que os países signatários do acordo de partilha da via fluvial do Paraná (Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai) de 1992, determinem "na instância técnica competente, o alcance da disposição".

"Nenhum imposto, taxa, tributo ou taxa pode ser estabelecido sobre o transporte de embarcações ou embarques sem o acordo prévio dos países signatários", defendeu o governo de Assunção.

A portagem poderá abranger um trecho do rio Paraná entre o porto de Santa Fé e a confluência com o rio Paraguai, com uma extensão de 650 quilómetros.

O Ministério paraguaio indicou que a portagem "teria impacto direto nos custos operacionais das embarcações (...) de bandeira paraguaia que transportam cargas".

O impacto "é significativamente agravado no caso do comércio exterior do Paraguai devido à condição de país sem litoral, num contexto de recuperação económica pós-pandemia", de acordo com o comunicado.

A portagem proposta pela Argentina foi o único assunto de uma reunião de uma comissão multilateral sobre o rio Paraná, convocada com urgência a pedido do Paraguai.

Como resultado da reunião, foi decidido organizar uma cimeira bilateral entre autoridades da Argentina e do Paraguai.

O rio Paraná é uma das principais vias de exportação de grãos sul-americanos.

Em 2019, segundo dados da bolsa de Rosário, foram exportados por este porto 70 milhões de toneladas de grãos, farinha e óleos, o que o tornou um dos maiores centros de exportação de produtos agrícolas do mundo.