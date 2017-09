Paraísos tropicais transformados em paisagens de horror

Jorge Almeida - RTP07 Set, 2017, 16:54 / atualizado em 07 Set, 2017, 17:05 | Mundo

“Isto não parece ser um paraíso tropical. Parece uma estranha floresta de um conto de fadas”, escreveu num post uma habitante de Saint Thomas, nas ilhas Virgens britânicas.



O Irma manteve o grau 5 com ventos na ordem dos 290 km/h quando passou por Barbuda e pelas ilhas Virgens britânicas.



Cerca de 95% dos edifícios de Barbuda ficaram destruídos, disse o primeiro-ministro das ilhas de Antígua e Barbuda.







“Um acontecimento sem precedentes e absolutamente devastador”, acrescentou Gaston Browne.



O olho do furacão passou por cima das pequenas ilhas e destruiu todo o sistema de comunicações.



O Irma passou ainda a nordeste de Porto Rico e estima-se que tenha afetado 60 mil pessoas que estão sem água e eletricidade. No centro de operações de emergência estão ainda a determinar as extensões dos danos.



O Irma é neste momento um dos três furações que fustigam as águas do Atlântico Norte, o que não acontecia desde 2010. O furacão José está a sudeste do Irma e o Katia está no Golfo do México.



There are currently three hurricanes in the Atlantic. The last time this happened was 2010. https://t.co/ADbT14uPET pic.twitter.com/XRMpyzpDpG — CNN Weather Center (@CNNweather) 6 de setembro de 2017

O Irma vai chegar à Florida?

Área do furacão vai de Lisboa a Trás-os-Montes

No caminho do furacão está agora o Haiti e a República Dominicana, antes de chegar a Cuba na sexta-feira. Nestes últimos dois países encontram-se centenas de turistas portugueses.Neste momento, a rota e a intensidade do furacão são imprevisíveis. Ainda é cedo para saber se o Irma vai chegar aos Estados da Florida e da Carolina do Norte, que por precaução, já estão em alerta máximo.Se as piores previsões se confirmarem, os primeiros ventos fortes deverão chegar à costa sul dos EUA nas primeiras horas de domingo.O governador da Florida, Rick Scott, pediu a todos para estarem preparados para uma ordem de evacuação.Na Carolina do Norte foi decretado o estado de emergência em todos os 100 municípios, enquanto o Estado da Georgia emitiu um aviso vermelho para os seis municípios costeiros.O aviso de furacão está igualmente em vigor nas Bahamas e as autoridades estão preparadas para o pior.O campo de vento do Irma estende-se por uma área de 480 quilometros.Para se ter uma ideia, se o centro do furação estivesse em Lisboa, os ventos chegariam a Trás-os-Montes.