Parceiros disponibilizam 5,5 ME para beneficiar 200 mil afetados pelo Idai

Os projetos estão ligados a agricultura, segurança alimentar, recuperação económica, saneamento e proteção a criança e vão ser implementados nas províncias de Sofala e Manica, de acordo com um comunicado conjunto de parceiros citado hoje pela Agência de Informação de Moçambique (AIM).

"As crianças e as mulheres são as mais afetadas e necessitam de cuidados e atenção especiais, elas são mais vulneráveis a traumas, à violência e ao abuso. É, por isso, fundamental a existência de atividades de proteção da criança e serviços de apoio psicossocial", disse Brighton Mapiye, um dos gestores da iniciativa, citado no comunicado.

Para a agricultura e segurança alimentar, haverá apoio técnico para assegurar o aumento do acesso a alimentos através da produção para cerca de 198 mil pessoas vulneráveis.

O projeto prevê ainda a abertura de 70 fontes de água, construção de três sistemas de água e reabilitação de 50 furos, o que poderá beneficiar várias famílias.

As comunidades receberão apoio material para construção de latrinas e formação sobre boas práticas de higiene e gestão de infraestruturas, num momento em que a pandemia da covid-19 constitui outro desafio para as populações afetadas pelo Idai, no ano passado.

Os projetos são financiados pelo Gabinete de Assistência Humanitária da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID BHA, sigla inglesa), uma nova divisão que funde os antigos Gabinetes de Assistência Externa a Desastres (OFDA) e de Alimentos para a Paz (FFP).

A implementação está a cargo do Consórcio Humanitário de Moçambique (Chemo), de que são membros as organizações Visão Mundial, Food For the Hungry e a Humanity & Inclusion, em parceria com a Village Enterprise.

O ciclone Idai atingiu o centro de Moçambique em março de 2019, provocou 604 mortos e 1,8 milhões de pessoas afetadas.

Pouco tempo depois, em abril, o norte foi afetado pelo ciclone Kenneth, que matou 45 pessoas e afetou outras 250 mil.