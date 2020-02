Parecer não "não atribui poderes acrescidos" à PGR

Parecer sobre "Poderes hierárquicos e autonomia interna dos magistrados do Ministério Público", o Conselho Consultivo assegura, assim, que "as relações hierárquicas entre os magistrados do Ministério Público mantêm-se nos termos em que foram concebidas e consolidadas nas últimas décadas". De forma a esclarecer as questões colocadas no espaço público, relativamente ao, o Conselho Consultivo assegura, assim, que "".

Em comunicado , a procuradoria-geral da República garante que ", mantendo os poderes hierárquicos que sempre lhe foram conferidos intocáveis".





Os magistrados do Ministério Público assumiram estar contra uma diretiva que, na prática, os obrigaria a cumprir ordens, mesmo que não concordassem, pondo assim em causa a autonomia que a lei lhes confere.



Agora, a PGR esclarece que ""."O parecer sustenta que a emissão de uma diretiva, de uma ordem ou de uma instrução, ainda que dirigidas a um determinado processo concreto, esgotam-se no interior da relação de subordinação (entre magistrado e o seu superior imediato) e não constituem um ato processual penal, não devendo constar do processo", lê-se no documento.

Doutrina "seguida e sustentada"



O parecer do Conselho Consultivo, cuja doutrina a procuradora-geral da República, Lucília Gago, determinou que seja "seguida e sustentada" pelo Ministério Público, prevê que a hierarquia do MP possa intervir nos processos-crime, "modificando ou revogando decisões anteriores".Nesse sentido, a PGR diz que "".Isto é, o parecer afirma que um magistrado "pode referir que está a cumprir uma ordem, mencionando mesmo, se tal se justificar, a existência de um suporte escrito extraprocessual de tais comandos hierárquicos".