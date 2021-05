Parecer técnico contra cloroquina pela primeira vez no Brasil

O documento técnico foi obtido pelos jornais Folha de S.Paulo e O Globo e já recebeu parecer favorável da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec), que analisa a inclusão de medicamentos e protocolos de tratamentos no Sistema Único de Saúde (SUS), e que abriu uma consulta pública ao texto nesta segunda-feira.Esta é a primeira vez, desde o início da pandemia, que há um posicionamento contrário em relação ao uso desses fármacos por parte de um órgão ligado ao Ministério da Saúde brasileiro.Em causa está a, amplamente defendidos pelo presidente, Jair Bolsonaro, no tratamento da covid-19, mas sem eficácia nesse sentido.Segundo o documento, focado no uso hospitalar,Denominado "Diretrizes Brasileiras para Tratamento Hospitalar do Paciente com Covid-19", o parecer teve a coordenação do pneumologista e professor da Universidade de São Paulo (USP) Carlos Carvalho, segundo a imprensa local.De acordo com o texto, poucas terapias farmacológicas mostraram-se eficazes na análise para tratamento da covid-19.", indica-se no documento, citado pela Folha de S.Paulo.O presidente brasileiro, que assumiu ter sido infetado pelo novo coronavírus em julho, declarou à época que tomou o medicamento e atribuiu-lhe a responsabilidade pela sua cura.

O Brasil, um dos países mais afetados pela pandemia em todo o mundo, totaliza 436.537 óbitos e 15.657.391 infeções.