Paridade de género no Governo moçambicano não deve ser cosmética

Em março, o executivo moçambicano atingiu o feito inédito de ter no elenco um número de ministras igual ao de ministros, com 11 mulheres e igual número de homens, totalizando 22 membros da administração máxima do país.

Ao comentar esta proeza, que mereceu felicitações das Nações Unidas, Fátima Mimbire, ativista social com um percurso por várias organizações não-governamentais, saudou o avanço, mas alertou que a sociedade moçambicana continua profundamente "dominada pelo patriarcado", com a balança do poder a pender esmagadoramente para os homens.

"Do ponto de vista formal, isto é um avanço importante, ter mulheres representadas [nos órgãos do poder], mas não basta: é preciso ter mulheres que influenciem os processos de tomada de decisão", afirmou.

A presença de mulheres em posições de topo no Governo e no Estado terá um efeito cosmético, se não for acompanhada de um maior equilíbrio em toda a estrutura do Estado e noutras esferas da sociedade.

Num contexto em que os poderes cimeiros, intermédios e de base são ainda dominados por homens, prosseguiu, "elas não têm voz ativa, não têm poder, porque não estão empoderadas".

Fátima Mimbire defendeu que a inclusão efetiva da mulher nos centros de decisão depende de "uma transformação estrutural", através da implementação de uma "agenda de desenvolvimento feminista" impulsionada pelas próprias mulheres, principalmente as que estão em lugares de topo.

Criticou o facto de as mulheres serem vistas pelos partidos políticos como mobilizadoras de votos nos períodos eleitorais, para serem depois "descartadas".

Considerou ainda que a população feminina em Moçambique representa um ativo económico valioso, que ainda não explorou todo o seu potencial, devido a um papel social secundário.

Lorena Mazive, da Academia Política da Mulher da ONG Instituto para a Democracia Multipartidária (IMD, sigla inglesa), considerou a paridade de género no Conselho de Ministros como um grande progresso, mas disse aguardar por um impacto efetivo.

"É um salto extremamente positivo, mostra um compromisso do Estado moçambicano em relação às questões relacionadas com género, paridade e inclusão, mas é necessário assegurar que estas 11 mulheres que fazem parte do Governo tenham, efetivamente, poder", declarou.

Para que as ministras tenham influência, é importante que gozem da liberdade de implementação da sua visão e da sua agenda, removendo barreiras e resistências ao exercício do poder por forças contrárias à emancipação da mulher, acrescentou.

"Um dos desafios é assegurar que o Estado moçambicano consiga manter este ganho" em próximos governos.

A Assembleia da República, por seu lado, conseguiu elevar a taxa de mulheres de 37%, na legislatura que terminou em 2020, para 42,3% na atual: são 106 deputadas nos 250 lugares do órgão legislativo moçambicano.

Para Lorena Mazive, apesar dos avanços, a prova de que o país ainda tem um longo caminho a percorrer está na fraca presença da mulher nos órgãos de poder local, destacando que nas 11 províncias há apenas duas governadoras.

A ativista defendeu um quadro legal que imponha aos partidos políticos a inclusão da mulher em posições elegíveis nas listas eleitorais e observou que a ascensão da mulher na vida pública pode provocar um "efeito transformador" nas relações de poder em toda a sociedade, ainda marcadas pela subjugação da mulher pelo homem.

A "construção social" que limita o papel da mulher ao "domínio doméstico" deve ser "desconstruída", porque é a causa de "todo o tipo de violências", incluindo uniões prematuras e gravidez precoce".

"Quando uma família tem parcos recursos, aposta na educação do rapaz e empurra a rapariga para a união prematura [com um homem mais velho]", sublinhou.

"Não há casamento prematuro de um adolescente do sexo masculino", porque o homem goza de liberdade sobre o seu destino, concluiu.