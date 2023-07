Paris acusa Turquia, Irão e Azerbaijão de instrumentalizarem "com cinismo e más intenções" tumultos em França

, declarou Laurence Boone, quando questionada sobre a degradação da imagem da França no estrangeiro.

Na origem da violência que durou vários dias esteve a morte do jovem Nahel, um adolescente de 17 anos, baleado por um polícia numa operação stop, no dia 27 de junho, na periferia de Paris.







Durante a sua intervenção no Senado, a secretária de Estado disse que asacrescentando que Paris respondeu”, considerou Boone.Nas últimas semanas, diversos países e líderes de Estado internacionais se pronunciaram sobre os acontecimentos em território francês e as medidas tomadas por Paris, nomeadamente

A secretária de Estado assegurou que “todo o Governo se pronunciou muito, incluindo no estrangeiro, sobre as medidas tomadas para restabelecer a ordem pública no (…) território”.







, acrescentou, esclarecendo que as “embaixadas foram informadas, e tranquilizadas, e não se registaram desistências ou anulações de viagens”.c/agências