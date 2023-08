Paris. Assalto a joalharia com prejuízos entre dez e 15 milhões de euros

Esta terça-feira, por volta das 13h00 locais, três assaltantes armados entraram numa loja da marca Piaget, situada na Rue de la Paix, e fugiram em seguida, de acordo com fontes policiais.

(em atualização)



Mais um assalto em pleno coração da cidade. A joalharia Piaget, situada no segundo bairro de Paris, foi assaltada por três pessoas, dois homens e uma mulher, segundo confirmou o Ministério Público. O prejuízo está avaliado entre dez e 15 milhões de euros e não houve feridos a relatar.



Os autores do crime continuam a ser procurados pela polícia e o Ministério Público abriu uma investigação sobre as acusações de "assalto à mão armada em grupo organizado" e "rapto em grupo organizado". Ao que meios de comunicação social franceses conseguiram apurar junto de fontes policiais, a investigação em curso foi confiada à Brigada de repressão ao banditismo.