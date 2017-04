Paris com segurança reforçada após atentado nos Campos Elísios

Antes deste comunicado do grupo extremista já o Presidente francês François Hollande ligava o ataque ao terrorismo e anunciava uma reunião do conselho de segurança para as 8h00 desta sexta-feira, confirmando a existência de vítimas.



Este ataque acontece a três dias da primeira volta das eleições presidenciais francesas e François Hollande fez questão de assegurar que as autoridades estarão particularmente vigilantes durante o ato eleitoral de domingo.



O tema do terrorismo já vinha marcando a agenda de alguns dos candidatos e este ataque no centro de Paris levou a que a dirigente da extrema-direita Marine le Pen e o conservador François Fillon cancelassem as ações de campanha previstas para esta sexta feira, como conta o jornalista da Antena 1, em Paris, Frederico Moreno.





O antigo presidente do Instituto de Estudos Estratégicos em Paris, Álvaro Vasconcelos, acredita que precisamente Marine le Pen e François Fillon vão tentar tirar partido deste ataque em Paris.Estados Unidos, Alemanha, Espanha e Portugal já condenaram este ataque em França.Donald Trump lamentou o sucedido e classificou como terrível o que se passa no mundo atualmente.A chanceler alemã Angel Merkel exprimiu solidariedade para com as vítimas e familiares e apresentou as condolências ao presidente Hollande.Também Espanha se mostrou ao lado de França. Mariano Rajoy, o chefe do governo espanhol fala em preocupação com o atual momento.O Presidente português enviou uma mensagem de condolências a François Hollande. Marcelo Rebelo de Sousa fala em consternação e em mais um momento de inquietação.