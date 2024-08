Paris e Londres firmam acordo para aumentar cooperação contra imigração ilegal

Macron e Starmer reuniram-se no Palácio do Eliseu (presidência francesa), num encontro que se segue ao que o britânico manteve na quarta-feira em Berlim, com o chanceler alemão Olaf Scholz.

Parte importante do encontro na capital francesa centrou-se no aumento da cooperação bilateral entre os dois países, em domínios como a energia, a segurança ou a defesa.

Os dois líderes fecharam ainda um acordo para "aprofundar a sua cooperação em matéria de migração irregular no Canal da Mancha, especialmente contra redes de traficantes de seres humanos", detalhou o Eliseu, em comunicado.

Nos últimos anos, a imigração irregular de França para as costas do Reino Unido tornou-se uma causa de tensão entre Paris e Londres, embora a implementação de novos acordos de cooperação, como as patrulhas conjuntas, tenha melhorado a situação desde o ano passado.

Macron e Starmer concordaram ainda que é essencial manter o apoio à Ucrânia "enquanto for necessário" para garantir a defesa e a segurança daquele país "e do continente como um todo", acrescentou o Eliseu.

A situação no Médio Oriente também ocupou parte das discussões, com os dois governantes a garantirem que vão continuar a falar com outros líderes da região "para apelar a todas as partes para que reduzam a escalada".

"Reiteraram também o seu apelo a um cessar-fogo imediato, permitindo a libertação dos reféns e a entrada de ajuda humanitária em Gaza", refere a nota de imprensa.

Em Berlim, Starmer anunciou ao lado do chanceler alemão que ambos os governos vão começar a trabalhar num tratado bilateral "sem precedentes" para aprofundar as relações entre os dois países, no âmbito do objetivo do novo governo trabalhista de melhorar as relações com a União Europeia.

Os temas que o tratado abordará serão, entre outros, a cooperação na política externa, a transformação industrial e a cooperação na luta contra a migração irregular.