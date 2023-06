Paris. Explosão de gás deixa quatro pessoas em estado crítico

Os bombeiros ainda estão no local.



As imagens que mostram o impacto da explosão.

A polícia de Paris está a avançar que a fachada de um dos edifícios terá colapsado.



O ministro do Interior francês, Gerald Darmanin, afirmou que o incêndio lavrava Rue Saint-Jacques, perto do Jardin Du Luxembourg e da Universidade Sorbonne.