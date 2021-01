Paris Saint-Germain e Lille aproximam-se do Lyon na liderança

Para salvar a liderança isolada da Ligue 1, o Lyon, capitaneado pelo guarda-redes luso Anthony Lopes, teve de se aplicar na visita ao Rennes, que caiu para quinto depois de ter estado a vencer 2-0, por Grenier (20) e Bourigeaud (55), com o holandês Depay a brilhar: marcou aos 79 e assistiu o belga Denayer aos 83.O líder soma agora 40 pontos, agora apenas mais um do que os dois mais próximos perseguidores, com ambos a cumprirem e encurtarem distâncias.A jogar em casa, o PSG, campeão em título, venceu pela primeira vez, ao segundo jogo, com o novo treinador Mauricio Pochettino, por três golos sem resposta, ao 11.º Brest, do italiano Kean (16), do argentino Icardi (81) e do espanhol Sarabia (83), a dias de discutir, com o Marselha, a Supertaça de França, na quarta-feira.Também o pretendente Lille venceu, seguindo com os mesmos pontos dos parisienses, com um golo do turco Yilmaz (29 minutos) a decidir a visita ao Nimes, 20.º e último classificado.Pelo Lille jogaram o capitão, como titulares na defesa, com, recuperado de lesão, a entrar aos 65, e Xeka aos 85.





Os outros jogos







Numa 19.ª ronda disputada toda à mesma hora, o Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, não foi além de um nulo na visita ao aflito Dijon, caindo para o sexto posto.



Ante o 18.º e antepenúltimo classificado, os marselheses voltaram aos maus resultados, falhando a segunda vitória seguida, apesar de terem dominado durante grande parte do encontro, seguindo com 32 pontos.



O Mónaco ultrapassou o Rennes e o Marselha, ao vencer por 3-0 em casa o Angers, com Gelson Martins, titular, a sair aos 67, numa partida em que o alemão Volland foi decisivo: assistiu o primeiro, do chileno Maripán (40), fez ele mesmo o segundo e voltou a dar a marcar, para o montenegrino Jovetic (81).



Do lado do Angers, que entrou na ronda com os mesmos pontos da equipa do Principado (30), Mathias Lage entrou aos 57, mas não evitou a derrota, que deixa a equipa no sétimo posto.Comsem sair do banco, o Montpellier empatou em casa com o Nantes (1-1), somando o quinto jogo seguido sem ganhar, no oitavo lugar e já a cinco pontos dos lugares de acesso às competições europeias. O Nantes é 17.º, cinco pontos acima dos lugares de descida direta.O Reims afastou-se dos lugares de descida ao bater o Saint-Étienne (3-1), ultrapassando o rival na tabela, em que é agora 14.º, enquanto o Bordéus subiu a 10.º ao bater o 19.º e penúltimo Lorient (2-1).(saiu aos 66) foi titular no empate do Nice em casa do Metz (1-1), numa jornada em que o Estrasburgo foi a casa do Lens vencer 1-0.