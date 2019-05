Paris tenta livrar da pena de morte 12 franceses do grupo Estado Islâmico

RTP28 Mai, 2019, 13:52 / atualizado em 28 Mai, 2019, 14:12 | Mundo

O Governo francês está a "multiplicar as diligências para evitar a pena de morte" aplicada aos franceses, garantiu o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Drian, à radio France Inter. "Opo-mo-nos à pena de morte e dize-mo-lo", afirmou.



Le Drian reiterou contudo a posição de princípio de Paris, que se opõe ao regresso de membros do grupo Estado Islâmico e ao seu julgamento em França.



"Estes terroristas, porque são realmente terroristas que nos atacaram, que foram também semeadores de morte no Iraque, devem ser julgados lá, onde cometeram os seus crimes", explicou o ministro.





A maioria opinião pública europeia mostra-se relutante em acolher de volta aqueles que preferiram negar as suas raízes europeias e aderir a grupos islamitas armados.







Grupos de defesa dos Direitos Humanos denunciam por outro lado "riscos reais de tortura" e "nenhuma garantia de processos justos" no Iraque, considerado um dos países mais corruptos do mundo.

Menos execuções

Bagdade já condenou à morte mais de 500 membros estrangeiros do grupo islamita Estado Islâmico, tanto homens como mulheres, mas ainda não executou nenhum.







Dois jiadistas belgas escaparam à sentença capital e uma alemã apelou e viu a sentença comutada em prisão perpétua.





Os 12 cidadãos franceses foram detidos em solo sírio pela exército árabe-curdo formado para combater o grupo Estado Islâmico e têm estado a ser transferidos para o Iraque, onde o grupo islamita cometeu múltiplas atrocidades ao tentar estabelecer o seu território no norte do país.

Quem são os 12

Entre eles, os franceses Brahim Nejara, de 33 anos, acusado pelos serviços de informação franceses de facilitar o envio de combatentes para a Síria, e Karam el Harchaoui, que vai fazer 33 anos quinta-feira, foram condenados esta terça-feira à pena de morte por enforcamento.







Sentença aplicada também domingo e segunda-feira, a Kévin Gonot, Léonard Lopez, Salim Machou e Mustapha Merzoughi. Todos os condenados têm 30 dias para apelar da sentença.



Abu Bakr al-Baghdadi,

De acordo com os serviços franceses de análise de terrorismo, Nejara, conhecido como Abou Souleimane al-Tounsi entre os membros do grupo Estado Islâmico, incitou um dos seus irmãos a cometer atentados terroristas em França.







Era também visita na Síria de Foued Mohamed-Aggad, um dos jiadistas que atacaram o Bataclan em Paris, dia 13 de novembro de 2015, matando 130 pessoas. Pouco depois do ataque, surgiu num vídeo de propaganda do grupo.

O Iraque está entre os cinco países que mais aprova sentenças de morte e em 2018, ano seguinte à vitória sobre o grupo Estado Islâmico, os tribunais iraquianos condenaram à morte pelo menos 271 pessoas, quatro vezes mais do que em 2017, de acordo com números da Amnistia Internacional.As execuções, contudo, diminuíram substancialmente. Em 2018 foram enforcados 52 condenados, contra 125 em 2017.O objetivo do grupo islamita Estado Islâmico era dominar fisicamente os territórios a noroeste da Síria e no norte do Iraque, para aí estabelecer um novo califado. Durante vários anos conseguiu o objetivo, atraindo muçulmanos de todo o mundo para as suas fileiras.Brahim Nejara, originário de Meyzieu, perto de Lyon, de onde partiram vários cidadãos franceses, reconheceu ter "partido de França para a Síria no seu automóvel em 2014", ano em que o auto-proclamado califa do Estado Islâmico,apelou os seus apoiantes a juntar-se-lhe. "A minha mulher, a minha filha e o meu cunhado estavam comigo", acrescentou.Karam El Harchaoui, francês de origem marroquina, muito nervoso em tribunal, afirmou-se "inocente" de quaisquer crimes. "Não entrei no Iraque e não participei em nenhum combate, nem na Síria nem no Iraque", afirmou, depois de explicar ter ido sozinho para a Síria a partir de Bruxelas, onde estava desempregado. Na Síria teve duas esposas sucessivas, ambas de origem belga.Para quarta-feira está marcado o julgamento de Yassine Sakkam, de 29 anos e um dos mais conhecidos jihadistas franceses, e de Mohammed Berriri, o mais novo do grupo, de 24 anos.Fodil Tahar Aouidate, que afirma ter sido espancado pelos seus interrogadores, irá a tribunal novamente dia dois de junho, após um exame médico. No dia seguinte, três de junho, serão presentes a juiz Vianney Ouraghi, Bilel Kabaoui et Mourad Delhomme.