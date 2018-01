Parkinson, o segredo pode estar na dopamina

Foto: Reuters

O estudo do Centro Champalimaud e da Universidade Columbia, levado a cabo com ratinhos de laboratório, considera que o segredo pode estar na dopamina na dose certa e na altura certa.



O jornalista Miguel Bastos conversou com Rui Costa, coordenador do estudo e que explica a importância da dopamina.



A descoberta acaba de ser publicada na revista Nature.