Parlamentares alemães em Taipé para avaliarem "tensa situação de segurança"

A delegação alemã, que aterrou em Taipé, é chefiada por Peter Heidt, membro da Comissão de Direitos Humanos e Ajuda Humanitária do Parlamento alemão, e é o segundo grupo de representantes do país europeu a visitar Taiwan este mês.

Durante a viagem de quatro dias, a delegação multipartidária vai reunir-se com a Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Joseph Wu, disse o ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan em comunicado.

À CNA, antes da visita, Heidt disse que o objetivo era conhecer em primeira mão a "situação tensa de segurança" em Taiwan e deixar clara a posição da delegação de que "não aceitariam um vizinho maior a atacar o seu vizinho mais pequeno".

A visita anterior dos parlamentares alemães, a primeira desde o início da pandemia, teve lugar no início deste mês e foi liderada pelo presidente do grupo de amizade parlamentar germano-tawanês, Klaus-Peter Willsch.

Esta é a segunda visita de representantes alemães desde a viagem da líder da Câmara dos Representantes do Congresso dos EUA, Nancy Pelosi, à ilha, no início de agosto.

A visita de Pelosi enfureceu a China e desencadeou tensões entre Washington e Pequim.

Em resposta à viagem do líder da Câmara, a China impôs sanções a Pelosi, suspendeu o diálogo com os EUA em várias áreas importantes, e desdobrou-se manobras militares no Estreito de Taiwan, de uma intensidade que não se via há décadas.

A China reivindica a soberania sobre a ilha, desde que os nacionalistas do Kuomintang ali se refugiaram em 1949, após perderem a guerra civil contra os comunistas.