Parlamentares de Hong Kong aprovam nova emenda na lei eleitoral da cidade

A nova lei autoriza o departamento de segurança nacional da cidade a verificar os antecedentes de potenciais candidatos a cargos públicos e a criar um novo comité para garantir que os candidatos sejam "patrióticos".

O número de assentos na legislatura de Hong Kong será ampliado para 90, com 40 deles eleitos por um comité eleitoral pró-Pequim. O número de legisladores eleitos diretamente pelos habitantes de Hong Kong será reduzido para 20, em relação aos 35 agora existentes.

O projeto, aprovado por 40 votos a favor e dois contra, encontrou pouca oposição, já que a maioria dos legisladores é em grande parte pró-Pequim.

Os seus colegas pró-democracia renunciaram em massa no ano passado em protesto contra a expulsão de quatro legisladores considerados insuficientemente leais a Pequim.

Os legisladores pró-Pequim elogiaram o projeto de lei durante o debate na quarta e quinta-feira, dizendo que as reformas impediriam aqueles que não eram leais a Hong Kong de concorrer a cargos.

Alguns apontaram que vários projetos de lei que afetam a vida das pessoas foram aprovados com mais facilidade este ano em comparação com 2020, quando legisladores pró-democracia às vezes obstruíam ou se comportavam de maneira perturbadora durante as reuniões para impedir a aprovação de projetos dos quais discordavam.

Lo Kin-hei, presidente do maior partido pró-democracia de Hong Kong, disse que o partido estava "insatisfeito" com a aprovação da emenda da lei.

"Estamos dececionados com a forma como o Governo está a mudar o sistema eleitoral, porque podemos ver que a representação do povo de Hong Kong no Conselho Legislativo ou na instituição como um todo é muito menor do que antes, então isso não é algo que é bom para Hong Kong ", disse Lo.

Lo Kin-hei disse que seu Partido Democrata ainda não decidiu se participará nas eleições legislativas em dezembro.

As mudanças nas eleições de Hong Kong ocorrem no momento em que Pequim aperta ainda mais o controlo sobre a cidade semi-autónoma, que viu meses de protestos antigovernamentais e conflitos políticos em 2019.

As autoridades prenderam e acusaram a maioria dos defensores pró-democracia da cidade, como Joshua Wong, que foi um líder estudantil dos protestos de 2014, bem como o magnata dos meios de comunicação Jimmy Lai, que fundou o jornal Apple Daily.

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, numa declaração pediu às autoridades de Hong Kong que retirassem as acusações apresentadas contra pessoas "meramente por se candidatarem a eleições ou por expressarem pontos de vista divergentes".

Blinken também criticou as autoridades da China e de Hong Kong sobre as emendas à lei eleitoral, dizendo que estas impediam que as pessoas em Hong Kong "participassem de forma ativa no seu próprio Governo e pudessem ser ouvidas".

Em março, o parlamento chinês aprovou mudanças no sistema eleitoral da cidade, o que levou às propostas de Hong Kong.

As mudanças eleitorais de quinta-feira são as mais recentes em uma série de medidas para garantir que as pessoas eleitas ou que servem a cidade sejam leais a Pequim.

Uma emenda que a legislatura aprovou no início deste mês exige que os mais de 400 vereadores distritais da cidade - que lidam principalmente com questões municipais - façam um juramento, jurando lealdade a Hong Kong e defendendo a sua miniconstituição.

O juramento era anteriormente exigido apenas de legisladores e funcionários do Governo, como o chefe do Executivo.