Parlamento alemão aprova casamento homossexual com voto contra de Angela Merkel

O texto legislativo estabelece que o “o casamento é estabelecido para a vida por duas pessoas de sexo diferente ou do mesmo sexo”. Com a sua aprovação, a Alemanha junta-se aos restantes 13 países europeus, incluindo Portugal, que já permitem o casamento homossexual.



Antes de entrar em vigor, a nova legislação terá ainda de ser aprovado pela câmara alta do Parlamento, o que deverá acontecer até ao fim do ano.



Apesar de o casamento só ser agora aprovado, Berlim tinha adotado em 2001 uma união civil que permitia aos casais homossexuais beneficiarem de direitos equivalentes ao casamento. No entanto, os casais do mesmo sexo não podiam beneficiar de alguns benefícios fiscais e não podiam adotar.



A chanceler alemã pretendia que o casamento homossexual fosse votado no Parlamento apenas no fim de setembro, já depois das eleições legislativas. No entanto, Merkel acabou por ser surpreendida pelos sociais-democratas de Martin Schulz.



O parceiro de coligação da líder do governo germânico aliou-se a outros movimentos de esquerda para que o voto ocorresse antes das eleições.

"União entre homem e mulher"

Apesar de ter votado contra o diploma, Angela Merkel tinha anunciado no início da semana que não haveria disciplina de voto, dando aos deputados conservadores a possibilidade de votar livremente.



A chanceler alemã justificou o voto contra pela sua convicção de que o casamento é uma “união entre um homem e uma mulher”. A líder germânica sublinhou que a sua decisão era pessoal, mostrando-se esperançosa de que a aprovação do casamento homossexual contribua para a paz social no país



Apesar do voto contra da chanceler, a aprovação do casamento homossexual apresenta-se como benéfica para a campanha dos conservadores alemães nas próximas legislativas. Angela Merkel consegue assim esvaziar um dos argumentos que seria utilizado em campanha pelos seus adversários políticos, nomeadamente pelos sociais-democratas de Martin Schulz.



Apesar de o casamento homossexual não ser tema consensual no seio do partido de Merkel, o tema não parece dividir o povo germânico.



Uma sondagem publicada recentemente pela ZDF indica que 73 por cento dos alemães são favoráveis ao casamento homossexual. Mesmo entre os apoiantes da CDU, 64 por cento defendem que os casais do mesmo sexo devem ter acesso ao matrimónio e aos mesmos direitos que os casais heterossexuais.