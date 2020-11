Parlamento aprova audições sobre cooperação e violência em Cabo Delgado

O grupo parlamentar do PSD apresentou, na última sexta-feira, um requerimento a pedir a audição do embaixador de Moçambique em Portugal, Joaquim Bule, de Nuno Rogeiro (comentador de política internacional) e de António Mateus (jornalista), a propósito do agravamento da situação dos ataques na região moçambicana de Cabo Delgado (norte), condenando também aqueles atos.

As personalidades a ouvir, entre as quais poderá estar também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, vão ser discutidas em conjunto pelos diversos partidos, disseram à Lusa deputados daquela comissão.

PS e CDS apresentaram entretanto requerimentos a propor igualmente audições sobre o mesmo assunto, pelo que os requerimentos foram aprovados por unanimidade e, agora, os partidos decidirão em conjunto as personalidades a ouvir.

"Foi isso que ficou acordado hoje", referiu à Lusa o deputado social-democrata Nuno Carvalho, não excluindo, para já, os nomes propostos inicialmente pelo PSD no seu requerimento.

Nuno Carvalho admitiu, porém, que o cenário mudou um pouco. A questão "foi centrada na cooperação, mas tendo sempre presente a situação em Cabo Delgado", afirmou.

O deputado do Partido Socialista Paulo Pisco adiantou que já esta sexta-feira o seu grupo parlamentar deverá apresentar os nomes que propõe para audição.

Para Paulo Pisco, o que está em questão "é a cooperação de Portugal com Moçambique, sem deixar de lado a situação em Cabo Delgado", considerando ainda que a audição do chefe da diplomacia portuguesa seria importante, até para se abordar a cooperação União Europeia- África, no que respeita ao terrorismo.

Quanto aos requerimentos de condenação pelos massacres de mais de 50 civis, no Norte de Moçambique, por militantes islâmicos (Do Chega), dos ataques ocorridos no Norte de Moçambique (PSD), do massacre de mais de 50 pessoas ocorrido em Cabo Delgado (PS), bem como outro também de de condenação pelos ataques cometidos em Cabo Delgado (BE), os deputado decidiram fazer uma declaração de voto conjunta.

A província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, tem sido alvo desde há três anos de vários ataques desencadeados por grupos armados, que já causaram perto de 2.000 mortos e 435.000 deslocados.

Esses ataques, segundo o requerimento, "motivados por questões religiosas, têm sido considerados como verdadeiros atos terroristas e, como tal, condenados pela comunidade internacional, com inúmeros apelos para o seu fim e para a condenação dos responsáveis pelos mesmos", sublinham ainda os deputados social-democratas.

"Portugal partilha uma ligação histórica e afetiva com Moçambique, tendo uma importante comunidade residente no país que, tal como a população local, acaba também por ser afetada por estes ataques e pela enorme insegurança que os mesmos provocam", destacam os deputados.

Por isso, "ao mesmo tempo que se condena estes ataques, é fundamental garantir também um reforço" da cooperação portuguesa com Moçambique, "no sentido de contribuir para criar as condições para o fortalecimento da economia e sociedade moçambicanas e, em última instância, ajudar a criar as condições para que estes ataques não perdurem no tempo".