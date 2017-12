Parlamento australiano aprova lei sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo

Lusa07 Dez, 2017, 09:45 / atualizado em 07 Dez, 2017, 09:46 | Mundo

A Câmara Baixa aprovou hoje o projeto do senador liberal Dean Smith que tinha sido apresentado na semana passada no Senado.



A iniciativa foi apresentada depois de ter sido realizada uma consulta popular através dos correios (não vinculativa) em que a maioria dos participantes se mostraram favoráveis ao casamento entre duas pessoas do mesmo sexo sendo que o reconhecimento definitivo fica apenas dependente da ratificação protocolar por parte do governador geral.



"Que grande dia, que grande dia para o amor, para a igualdade e para o respeito. A Austrália conseguiu!", disse o primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull antes da votação.



O líder da oposição, Bill Shorten afirma na mesma altura que "a Austrália do futuro começa com o que for feito hoje".



A lei foi recebida por uma ampla maioria pois apenas quatro legisladores votaram contra.



A aprovação do projeto lei na Câmara Baixa foi recebida com aplausos e nas galerias os cidadãos presentes entoaram a canção "We are australians" ("Nós somos australianos").



Vários deputados levavam bandeiras com as cores do arco-íris, símbolo da comunidade LGTBIQ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e "Queres") enquanto no exterior do edifício uma multidão aguardava o momento da votação.



"A reforma histórica vai entrar em vigor no sábado, dia 09 de dezembro de 2017", refere um comunicado do procurador-geral da Austrália, George Branis, citado pela cadeia de televisão e rádio ABC.



A reforma que faz da Austrália o vigésimo quinto Estado que legaliza os casamentos entre pessoas do mesmo sexo altera a última lei de matrimónios australiano que data de 1961.