Parlamento britânico aprova eleições antecipadas em junho

RTP 19 Abr, 2017, 14:49 / atualizado em 19 Abr, 2017, 15:03 | Mundo

May propôs a data de 8 de junho.



O pedido foi aprovado por 522 votos contra 13 esta quarta-feira. Eram necessária a aprovação de dois terços dos 650 membros do Parlamento.



As próximas eleições no Reino Unido só deveriam realizar-se em 2020 mas Theresa May, que ascendeu à liderança do executivo britânico após a demissão de David Cameron, na sequência da aprovação do Brexit, quer reforçar a sua autoridade para negociar a saída do Reino Unido da União Europeia.



O pedido de May apanhou de surpresa tanto aliados como oponentes na terça-feira.



O debate da sessão parlamentar desta quarta-feira foi aceso mas a primeira-ministra acabou por conseguir uma vitória confortável.



"Acredito que neste momento de enorme significado nacional deveria existir união aqui em Westminster, não divisão", disse May, referindo-se às casas do Parlamento britânico, em Londres.



May poderá ver a sua maioria aumentar em 100 lugares.



"Uma eleição geral irá dar ao país cinco anos de uma liderança forte e estável para nos guiar nas negociações [do Brexit] e garantir que somos capazes de seguir em frente para conseguirmos sucesso, o que é crucial", afirmou May.