Parlamento britânico aprova legislação controversa e pode comprometer acordo alcançado com Bruxelas

Foto: Reuters

Foi ontem ultrapassada a primeira barreira, no Parlamento Britânico, para aprovar legislação controversa que pode colocar em causa partes do acordo para o Brexit, alcançado com Bruxelas. Uma lei que é considerada já como uma vitória para o Governo de Boris Johnson.