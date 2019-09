Parlamento britânico reabre após estar duas semanas encerrado

Reabriu duas semanas depois e não cinco como pretendia o primeiro-ministro britânico. Ainda assim esta não será uma quarta-feira parlamentar habitual.



O debate do inicio da manhã centrou-se na decisão do Supremo Tribunal britânico, com a troca de argumentos entre os que apoiam e elogiam a independência da justiça e os que falam num golpe constitucional.



Boris Jonhson deverá intervir durante a tarde. Apesar desta decisão judicial ser mais uma derrota, o primeiro-ministro não deverá alterar uma vírgula daquela que tem sido a sua estratégia inicial



Boris Jonhson mantém que irá chegar a um acordo até ao dia 31 de outubro, só não explica, como o vai conseguir.