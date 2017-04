Partilhar o artigo Parlamento britânico vota proposta de Theresa May para antecipar legislativas Imprimir o artigo Parlamento britânico vota proposta de Theresa May para antecipar legislativas Enviar por email o artigo Parlamento britânico vota proposta de Theresa May para antecipar legislativas Aumentar a fonte do artigo Parlamento britânico vota proposta de Theresa May para antecipar legislativas Diminuir a fonte do artigo Parlamento britânico vota proposta de Theresa May para antecipar legislativas Ouvir o artigo Parlamento britânico vota proposta de Theresa May para antecipar legislativas