Parlamento cabo-verdiano aprova lei que dá um ano para acabar com bancos `offshore`

A proposta de lei que revoga o Regime Jurídico das Instituições de Crédito de Autorização Restrita, aprovada em 11 de dezembro pelo Governo, mereceu hoje o voto favorável dos 63 deputados presentes na Assembleia Nacional.

Na votação final, a proposta foi aprovada por 36 eleitos do Movimento para a Democracia (MpD), 25 do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), e dois da União Caboverdiana Independente e Democrática (UCID), com todas as bancadas a sublinhar a importância da lei para o reforço da imagem de transparência do país para o exterior.

Atualmente, funcionam em Cabo Verde quatro bancos com autorização restrita, casos do português Montepio Geral, BIC (detido pela empresária angolana Isabel dos Santos), Banco de Fomento Internacional (BFI) e Banco Privado Internacional (BPI).

O Banco de Cabo Verde (BCV) vai poder encerrar compulsivamente, com esta lei, os bancos com autorização restrita que funcionam no país, apenas para clientes não residentes, considerados `offshore`, que não se adequem no espaço de um ano aos novos requisitos.

A posição foi assumida à Lusa por fonte do banco central, a propósito da nova legislação que terminará, após a sua publicação oficial, com as licenças restritas - para bancos que apenas trabalham com clientes não residentes e depósitos em moeda estrangeira -, passando a estar obrigados a licenças genéricas e a trabalhar com clientes residentes.

De acordo com informação reiterada pelo BCV -- embora sem identificar quais -, dois dos quatro bancos com autorização restrita (Instituições de Crédito de Autorização Restrita -- ICAR) solicitaram o alargamento da licença para utilização genérica (Instituições de Crédito de Autorização Genérica - ICAG) ao abrigo da possibilidade aberta na Lei do Orçamento do Estado de 2019.

Entretanto, com a aprovação desta nova lei, os bancos terão o prazo de um ano para solicitarem essa transformação ao BCV.

No texto do diploma hoje aprovado refere-se que a alteração legislativa introduzida no sistema financeiro em 2014 "não foi o suficiente para que Cabo Verde deixasse de ser considerado um ordenamento jurídico `offshore` e uma jurisdição não cooperante" pela União Europeia, algo que só aconteceu esta semana, após a entrada da lei no parlamento.

No diploma refere-se, para justificar a opção pela revogação por completo das licenças ICAR, que "desde 05 de dezembro de 2017" que Cabo Verde "consta da lista cinzenta das jurisdições não cooperantes".

A nova legislação determina que os bancos de autorização restrita constituídos "dispõem de um prazo de 365 dias", após a publicação da nova legislação (o que ainda não aconteceu) para "querendo, procederem às alterações que se mostrem necessárias aos seus estatutos e organização interna, de modo a se conformarem com os requisitos" previstos na lei, "passando a bancos de autorização genérica".

"A partir da publicação do diploma que revoga o regime das instituições de crédito de autorização restrita, os dois bancos, que estão a operar no sistema financeiro com licença restrita e que ainda não solicitaram o pedido de transformação, devem conformar os seus estatutos e organização interna, de forma a cumprirem com as exigências previstas na lei, dando garantias de uma gestão sã e prudente dos riscos associados à sua atividade", refere a fonte do BCV.

As alterações a este regime foram explicadas anteriormente pelo vice-primeiro-ministro, embora garantindo tratar-se de um processo anterior ao `Luanda Leaks`, investigação jornalística que levantou dúvidas sobre o BIC Cabo Verde, detido pela empresária angolana Isabel dos Santos.

"Demos um prazo até finais de 2020. Quem não obtiver a licença [genérica] será encerrado", afirmou Olavo Correia.

"Desde 2016 que pensamos na solução. Não podemos `correr` com as instituições [bancos de licença genérica]. Até prova em contrário, são pessoas do bem. Por isso, temos de dar um prazo para adaptação. Mas a decisão é irreversível", assumiu o também ministro das Finanças.

O BCV anunciou em janeiro que vai retirar "as devidas consequências" da inspeção em curso desde finais de 2018 ao banco BIC Cabo Verde, apontado nos `Luanda Leaks` como utilizado pela empresária em contratos com origem na China de proveniência duvidosa.

Com apenas 12 trabalhadores, o BIC Cabo Verde apresentou lucros de 5,2 milhões de euros em 2018, ainda assim uma quebra de 59,4% face ao ano anterior.