Parlamento da Catalunha reúne-se quinta-feira para decidir resposta a Madrid

RTP23 Out, 2017, 10:22 / atualizado em 23 Out, 2017, 10:55 | Mundo

Esta vai ser uma semana decisiva para a Catalunha. O Primeiro-ministro espanhol garantiu que vai accionar o artigo 155 da Constituição que suspende a autonomia da região catalã.



Carles Puigdemont reagiu convocando o parlamento para decidir a resposta. Esta segunda-feira a coligação Junts Pel Si anunciou que a reunião será na próxima quinta-feira. O objetivo é debater "a tentativa de liquidar o nosso autogoverno e a nossa democracia e atuar em consequência", disse Puigdemont no fim de semana.



O partido independentista Candidatura de Unidade Popular (CUP) já fez saber esta segunda-feira que vai apelar à "desobediência civil massiva" e vai realizar esta semana várias "ações de luta".



A CUP considera que a aplicação daquele artigo da Constituição é uma agressão à maioria independentista no Parlamento catalão e também a todos os cidadãos daquela região espanhola, pode ler-se no jornal El Espanhol.



Para sexta-feira está marcada uma reunião com o Senado para votar as medidas do artigo 155, que retira poder ao governo autónomo, ao parlamento regional e à polícia catalã.



O artigo 155 prevê que, “no caso de uma comunidade autónoma não cumprir as obrigações que a Constituição ou outras leis fundamentais imponham, ou atue contra o interesse geral de Espanha, o Governo pode, com aprovação por maioria do Senado, adotar as medidas necessárias para obrigar aquela comunidade a cumprir as ditas obrigações”.



(em atualização)