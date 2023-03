Parlamento da Geórgia chumba o projeto lei que provocou protestos em Tbilissi

Na sessão parlamentar que decorreu hoje de manhã, 35 deputados recusaram o texto que fica assim revogado.

Na primeira votação, na segunda-feira, o projeto-lei tinha sido aprovado tendo gerado forte indignação, protestos e condenação de vários países.

Já na quinta-feira e face à contestação gerada, o partido no poder tinha retirado o projeto-lei.

Mesmo assim, milhares de pessoas mantiveram-se ao inicio da na noite passada concentradas em Tbilissi, capital da Geórgia, após dois dias de protestos e confrontos com a polícia para contestar um projeto-lei.

O Governo georgiano foi acusado de pretender introduzir uma legislação inspirada no modelo russo para designar de "agentes estrangeiros" as organizações não-governamentais (ONG) e os `media` que recebessem mais de 20% do seu financiamento do estrangeiro.