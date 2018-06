Parlamento de Taiwan aprova corte nas pensões dos militares

Lusa21 Jun, 2018, 08:54 | Mundo

Para a Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, as reformas do sistema de previdência dos militares e de outras autoridades são "dolorosas, mas necessárias" para "impedir o colapso do sistema e a ruína das finanças públicas".

Tsai, primeira mulher chefe de Estado na ilha, no poder há dois anos, alertou para a rotura de alguns planos de pensões já em 2020.

De acordo com estimativas oficiais, os militares veteranos verão as pensões reduzidas ligeiramente a partir do próximo mês e em mais de 20% na próxima década. Para soldados de baixo escalão, o declínio será menos percetível.

Nos últimos meses, milhares de veteranos e oficiais do exército protestaram regularmente contra as reformas. Em abril último, dezenas de polícias e jornalistas ficaram feridos, quando manifestantes tentaram arrancar o portão de entrada do parlamento.

"As crises foram superadas", reagiu a Presidente após a adoção da lei, na sua conta oficial da rede social Facebook.

O parlamento adotou em junho de 2017 uma lei separada sobre as pensões dos funcionários públicos. Ambas as leis devem entrar em vigor a 1 de julho próximo.