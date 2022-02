Parlamento do Iraque abre novo processo para escolha de Presidente

"Devido ao fim do período constitucional para eleger o Presidente da República (...) sem que se tenha realizado a eleição, a presidência do Parlamento decidiu abrir a porta a candidatos ao cargo", a partir de quarta-feira, anunciou o secretariado parlamentar, num comunicado.

Os candidatos terão agora três dias para apresentar candidaturas, embora o Parlamento ainda não tenha definido a data para uma nova votação para a eleição do chefe de Estado.

Para a eleição do Presidente no Parlamento é necessária a presença de pelo menos dois terços dos deputados, ou seja, 220 dos 329, mas na segunda-feira apenas 50 estiveram presentes hemiciclo.

A falta de quórum deveu-se ao boicote por parte dos principais partidos, liderados pelo mais numeroso grupo parlamentar, o Bloco Sadrista Xiita, devido a divergências com outras forças políticas sobre a formação do novo Governo.

Vários partidos associaram-se nesta manobra de boicote parlamentar, para protestar contra a suspensão temporária, pelo Supremo Tribunal Federal do Iraque, da candidatura de um dos principais candidatos à Presidência, o curdo Hoshyar Zebari, acusado de corrupção durante o seu exercício como ministro das Finanças em 2016.

No primeiro processo de eleição presidencial, 25 candidatos apresentaram-se ao cargo e os favoritos na disputa eram o próprio Zebari, ex-ministro de Negócios Estrangeiros e Finanças, e o atual chefe de Estado, Barham Saleh, que concorre a uma reeleição.

De acordo com o sistema estabelecido no Iraque após a queda do ditador Saddam Hussein, em 2003, o presidente do Parlamento deve ser um muçulmano sunita; o primeiro-ministro deve ser um xiita e o chefe de Estado deve ser um curdo.