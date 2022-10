Parlamento do Iraque elege ex-ministro dos Recursos Hídricos como Presidente

Segundo a televisão oficial iraquiana, a escolha de Rashid, 78 anos, ocorreu na quarta sessão plenária da legislatura iraquiana, após as três anteriores terem terminado num impasse, ou por falta de quórum ou por outros impedimentos causados por profundas divergências entre os principais grupos políticos.

A eleição de Rashid só foi possível numa segunda volta, obtendo mais de 160 votos, derrotando Barham Saleh, que recolheu 99 votos.

Rachid, um engenheiro hidráulico sensível às questões ambientais, conhece bem os bastidores labirínticos do poder em Bagdade, ficando, assim, encarregado de navegar em águas turbulentas à frente de um país polarizado.

Segundo o sistema sectário estabelecido no Iraque após a queda do ditador Saddam Hussein, em 2003, o presidente do parlamento deve ser um muçulmano sunita, o primeiro-ministro um xiita e o chefe de Estado um curdo.

Formado no Reino Unido, o antigo ativista curdo integrou o primeiro governo depois da queda de Saddam Hussein, cujo regime foi derrubado na esteira da invasão norte-americana.

Nascido a 10 de agosto de 1944 em Suleimaniyeh, uma grande cidade na região autónoma do Curdistão (norte), Rashid continuou os estudos na Universidade de Liverpool e depois em Manchester, obtendo um doutoramento em engenharia hidráulica em 1976.

Tal como Barham Saleh, o novo Presidente iraquiano vem da União Patriótica do Curdistão (UPK), o partido histórico da minoria curda, que representou na década de 1990 em Londres.

Perto de Jalal Talabani, fundador do PUK, Rashid ocupou, a partir de 2010, o cargo de conselheiro presidencial, mas sempre longe dos holofotes.

Enquanto as facções pró-Irão do Quadro de Coordenação tentavam a todo custo formar um governo, a candidatura de Rashid ressurgiu à última hora, depois de os dois partidos curdos, o PUK e o Partido Democrático do Curdistão (KDP), não terem chegado a um acordo.

"A vantagem de Latif Rashid é que ele não é estranho [na cena política iraquiana]. Foi ministro durante muitos anos. Nada será novo para ele, mesmo que seja um novo rosto para os jovens iraquianos", considerou o analista político Hamzeh Hadad à agência noticiosa France-Presse (AFP).

A eleição de Rashid ocorre num cenário de total paralisia política, uma vez que, um ano após as últimas eleições legislativas (10 de outubro de 2021), os "barões" da política iraquiana ainda não tinham conseguido chegar a um consenso quanto à eleição de um novo chefe de Estado, nem tão pouco à nomeação de um primeiro-ministro, apesar das intermináveis negociações.

O cargo de Presidente vai tradicionalmente para a PUK, enquanto o KDP mantém o controlo sobre os assuntos do Curdistão autónomo, no norte do Iraque.

Uma vez eleito pelos deputados, o novo Presidente terá agora de designar um primeiro-ministro, escolhido pela maior coligação no parlamento.

O cenário de impasse político no país também é marcado pelas tensões dentro da comunidade muçulmana xiita, maioritária no Iraque, nomeadamente na disputa do cargo de primeiro-ministro.

Nos últimos meses, agravaram-se os confrontos entre os dois grandes polos políticos xiitas do país.

Por um lado, o influente clérigo xiita Moqtada al-Sadr, que anunciou em agosto passado a sua "retirada definitiva" da cena política no Iraque, pediu a dissolução do parlamento e eleições legislativas antecipadas, recusando-se a formar qualquer novo governo sem essas condições.

Do outro lado, o Quadro de Coordenação, uma aliança de fações xiitas pró-Irão, incluindo os ex-paramilitares de Hachd al-Chaabi, quer um novo governo antes de qualquer votação.