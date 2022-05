Parlamento do Sri Lanka rejeita moção de impugnação contra o presidente

A moção de impugnação, que inicialmente ia ser apresentada como moção de censura contra Rajapaksa, foi derrotada antes de ser apresentada na Câmara, que se recusou a discutir a nova proposta por 119 votos contra e 68 a favor.

O novo primeiro-ministro, Ranil Wickremesinghe, juntou-se ao partido do governo, Sri Lanka Podujana Peramuna Party (SLPP), liderado pelo presidente Rajapaksa, ao votar contra a moção apresentada pela aliança de oposição, Samagi Jana Balawegaya (SJB).

"Esta não era uma votação contra a moção de impugnação ao presidente. Era uma votação para suspender todos os procedimentos do parlamento e debater imediatamente a moção de reprovação", escreveu Wickremesinghe no Twitter.

Segundo o novo primeiro-ministro, se tivessem sido seguidos os procedimentos adequados, ele teria votado a favor desta "moção simbólica de reprovação" contra o presidente, como já tinha anteriormente prometido.

Wickremesinghe foi designado na semana passada pelo presidente do Sri Lanka para suceder ao antigo primeiro-ministro e seu irmão, Mahinda Rajapaksa, demitido a 09 de maio depois de uma onda de violência que se propagou a toda a ilha e resultou em nove mortes.

Hoje foi também a primeira vez que os deputados voltaram ao parlamento desde 05 de maio, altura em que o presidente adiou as sessões parlamentares face à pressão dos manifestantes que se aglomeravam à volta do edifício.

O resultado da moção voltou a mostrar que a maioria apoia o SLPP e são aliados do governo, depois de já terem saído vitoriosos noutra votação a 05 de maio.

Esta maioria foi posta em dúvida em abril passado, quando 42 parlamentares das fileiras do governo de coligação anunciaram que iam deixar de apoiar Rajapaksa, no meio da pressão pública sobre a gestão do Sri Lanka na pior crise económica nacional, desde a independência do Império Britânico, em 1948.

Com os stocks de medicamentos, alimentos e combustíveis prestes a esgotarem-se, a situação no Sri Lanka foi exacerbada pela falta de moeda estrangeira, o que levou a ilha a suspender temporariamente os pagamentos da dívida externa em abril e iniciar negociações com o Fundo Monetário Internacional para um possível resgate.