Parlamento dos sérvios bósnios aprova lei que penaliza a difamação

A adoção desta lei surge na sequência de outras iniciativas do dirigente sérvio da Bósnia, Milorad Dodik, que tem sido acusado de fomentar ameaças secessionistas num país dividido em duas entidades.

De acordo com a lei hoje aprovada, a difamação passa a constituir uma infração penal, com uma multa de 3.000 euros, e anula uma precedente decisão de 2011, quando os deputados do parlamento central optaram por descriminalizar a difamação, tornando-a num delito civil.

O gabinete dos direitos humanos da ONU lamentou "uma decisão retrógrada que ameaça seriamente a liberdade de expressão e limita o espaço cívico (...) e devendo ser anulada", segundo mensagem divulgada no Twitter.

Antes da votação, centenas de pessoas concentraram-se em Banja Luka, capital administrativa da RS, em protesto contra esta lei que segundo a oposição se destina a silenciar as vozes críticas.

Dodik assinou recentemente duas controversas leis, a primeira destinada a contrariar os poderes excecionais do alto representante internacional que lhe permitem anular ou impor leis e afastar os representantes eleitos.

A segunda lei suspende o reconhecimento pela entidade sérvia da Bósnia dos julgamentos do Tribunal Constitucional da Bósnia, que se aplicam em teoria no conjunto de um país, uma ex-república jugoslava dividida em duas entidades.

Os Estados Unidos consideraram que a lei destinada a rejeitar a autoridade do alto representante internacional constitui uma violação do acordo de Dayton, que terminou com a prolongada guerra civil (1992-1995).

Dodik, também definido como um aliado do Kremlin, está envolvido num prolongado contencioso com o alto representante internacional, o alemão Christian Schmidt, responsável pela supervisão dos aspetos civis do acordo de Dayton.

Nos termos deste acordo, a Bósnia foi partilhada entre uma entidade sérvia, a RS, e uma Federação croato-muçulmana, unidas por um frágil Governo central.