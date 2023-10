Parlamento e ministérios civis de Gaza são alvos legítimos na ofensiva israelita

Hoje de manhã em conferência de imprensa e quando questionado se Israel considerava o governo civil do Hamas, como o parlamento e os ministérios, alvos legítimos, Richard Hecht disse que "se houver um homem armado a disparar foguetes de lá, ele transforma-se num alvo militar".

Richard Hecht indicou que os militares atacaram centenas de alvos do Hamas durante a noite no bairro de City Rimal, em Gaza, que abriga muitos dos ministérios e edifícios governamentais do Hamas.

O porta-voz militar adiantou ainda que 1.500 corpos de militantes do Hamas foram encontrados em território israelita e nenhum combatente entrou em Israel desde segunda-feira à noite.

O grupo islâmico Hamas lançou no sábado um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação "Tempestade al-Aqsa", com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta ao ataque surpresa, Israel bombardeou a partir do ar várias instalações do Hamas na Faixa de Gaza, numa operação que batizou como "Espadas de Ferro".

Israel declarou guerra total e prometeu castigar o Hamas como nunca antes, e a mobilização de 300 mil reservas israelitas aumentou a perspetiva de uma invasão terrestre ou mesmo de uma reocupação de Gaza. O exército israelita afirma que já matou centenas de militantes e bombardeou numerosos alvos do Hamas.

O mais recente balanço do Ministério da Saúde palestiniano registava pelo menos 560 mortos devido aos ataques aéreos israelitas em Gaza - incluindo dezenas de menores e mulheres - o que elevava para mais de 1.250 o total de mortes nos dois lados na sequência dos confrontos armados iniciados no sábado.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou que Israel está "em guerra" com o Hamas.