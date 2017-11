Parlamento escocês evacuado por ter sido encontrado pacote suspeito

Lusa07 Nov, 2017, 12:54 | Mundo

Segundo os relatos, citados pela agência Associated Press, a embalagem foi encontrada nos gabinetes do Partido Conservador, no interior do edifício parlamentar.

A polícia e a equipa de gestão de incidentes estavam a analisar a situação, ao final da manhã.

As autoridades remeteram mais informações para mais tarde.