Parlamento estónio aprova Governo de coligação tripartido

Em sessão extraordinária e por 52 votos a favor e 26 contra, o Riigikogu decidiu apoiar a coligação do liberal Partido Reformista de Kallas com o conservador Partido da Pátria (Isamaa) e os sociais-democratas.

O novo Executivo integra 15 ministros, que as três formações repartem de forma igual e onde se incluem sete mulheres.

O social-democrata Lauri Läänemets foi designado ministro do Interior, e segundo diversos `media` estónios é responsável por parte do programa de Governo da nova coligação, e que pretende proibir a atribuição de licenças de armas para os cidadãos russos e bielorrussos e possivelmente revogar as existentes.

O novo Executivo toma posse na segunda-feira após uma audição com o Presidente do Estado báltico, Alar Karis.

Kallas liderava um Governo minoritário desde 03 de junho, após demitir sete ministros do Partido do centro, de centro-esquerda e seu antigo parceiro de coligação, devido a uma disputa sobre as políticas de ajuda às famílias.