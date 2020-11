Parlamento etíope retira imunidade a 39 deputados favoráveis à região de Tigray

De acordo com a agência espanhola de notícias, a Efe, o presidente do partido e da região nortenha, Debretsion Gebremichael, está entre os deputados que perdem a imunidade, e podem agora ser processados por via de uma resolução da Procuradoria Geral aprovada hoje na câmara baixa da Etiópia.

Debretsion Gebremichael e os seus apoiantes parlamentares estão acusados de rebelião contra o Governo, atentados contra as Forças Armadas e outros delitos, de acordo com o canal de televisão Fana Broadcasting Corporate, próximo do Governo.

A decisão surge no mesmo dia em que centenas de etíopes acederam ao pedido das autoridades e juntaram-se para doar sangue para os soldados que lutam há uma semana na regisão separatista de Tigray, de acordo com o relato feito pela agência de notícias francesa, a AFP.

"O objetivo desta doação de sangue é mostrar o nosso respeito pelo exército", explicou a presidente da câmara da capital etíope, Adanech Abebe, enquanto ela própria dava sangue.

A decisão de retirar a imunidade aos quase 40 deputados surge no seguimento da campanha militar liderada pelo Governo contra os separatistas do Tigray, que cruzaram uma "linha vermelha" ao atacar uma base militar etíope na região para roubar armas, segundo o Executivo.

Desde o princípio do mês que os confrontos se intensificaram na região, tendo o Governo cortado as comunicações e sendo, por isso, muito difícil confirmar de maneira independente as alegações quer do executivo, quer das autoridades da região, nota a Efe.