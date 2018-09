Parlamento Europeu aperta cerco à Hungria

Graça Andrade Ramos - RTP12 Set, 2018, 14:27 / atualizado em 12 Set, 2018, 14:34 | Mundo

Na base da votação, que conseguiu os necessários dois terços para passar, apesar da Hungria gritar fraude, esteve um relatório da Comissão Parlamentar das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos do PE, da responsabilidade da deputada Judith Sargentini.





O documento aponta uma lista de atos e decisões húngaras que revelam um "risco claro de violação" dos valores europeus conforme o previsto no artigo 7º do Tratado da União Europeia.



Esta foi a primeira vez que o Parlamento Europeu invocou o artigo 7º do Tratado da União Europeia. Em dezembro passado, a Comissão Europeia invocou o mesmo artigo para iniciar procedimentos semelhantes contra a Polónia, com Varsóvia a não se deixar intimidar.



O Artigo 7 engloba os casos em que um Estado tenha sido identificado a violar persistentemente os valores europeus, tais como respeito pela dignidade humana, liberdade, democracia, igualdade, o primado da lei e o respeito pelos direitos humanos, incluindo os direitos de pessoas pertencentes a minorias.

O recente reforço de partidos e de políticos nacionalistas e populistas entre os estados membros poderá ter galvanizado muitos deputados a assumirem agora uma posição mais dura.

O que vai suceder agora?

O voto significa que os Estados membros terão de decidir o que realmente fazer com a Hungria. O pior castigo será retirar ao país os seus direitos de voto mas tal decisão necessita de unanimidade (exceção feita ao país visado, neste caso a Hungria) e o Governo nacionalista e anti-imigração da Polónia deverá bloquear qualquer ação deste tipo contra Orbán.





Já as sanções necessitam apenas de uma maioria qualificada e esse deverá ser o caminho preferido pelo Conselho.





A Hungria vai ser agora chamada para responder perante o Conselho Europeu, que poderá então fazer recomendações e identificar eventuais violações, com a aprovação de quatro quintos dos membros.

Fraude! Reage a Hungria

Budapeste já reagiu ao voto desta quarta-feira, referindo que este foi a "vingança mesquinha" dos "pró-imigração" contra a Hungria.



O ministro húngaro dos Negócios Estrangeiros, Peter Szijjarto, acrescentou que a Hungria irá contestar legalmente a votação já que os votos da abstenção não contaram e isso afetou os resultados.



"A decisão de hoje do Parlamento Europeu não passou de uma vingança mesquinha dos políticos pró-imigração contra a Hungria", afirmou Szijjarto. "A decisão realizou-se de forma fraudulenta e contrariamente às regras mais relevantes dos tratados europeus", argumentou.





Nigel Farage, deputado britânico eleito pelo Ukip, que lidera o grupo EFDD no Parlamento Europeu, afirmou após o voto que "o punho totalitário da UE tornou-se ainda mais apertado". Já os Verdes afirmaram que "os deputados votaram em defesa da democracia e dos valores da UE".

A defesa de Orbán: "irei fazer-vos frente"



A Comissão do PE acusa o executivo húngaro, liderado pelo primeiro ministro Viktor Orbán, de implementar reformas que puseram fim à independência do setor judiciário, dos media e de académicos, além de perseguir organizações não-governamentais e encerrar fronteiras a imigrantes.Os críticos de Orbán sustentam que nenhum protesto formal ou informal por parte dos países membros da UE e das próprias instituições fez recuar aquilo que é olhado como o crescente autoritarismo húngaro.Viktor Orbán defendeu-se ontem no plenário reunido em Estrasburgo, prometendo resistir à "chantagem" da UE."O relatório é uma violação dos acordos realizados há anos. Se podem fazer isto e se podem romper estes acordos, para que serve fazer acordos com qualquer instituição europeia", argumentou. "O que vocês estão aqui a fazer é uma bofetada na União e no diálogo construtivo"."Cada nação, cada estado-membro tem o direito a organizar a vida no seu próprio país", acrescentou."Erguemos uma barreira. Detivemos imigrantes ilegais - centenas e milhares deles. Defendemos a Hungria e defendemos a a Europa," referiu ainda. "Este é o primeiro caso na História da Europa em que uma comunidade condena as suas próprias fronteiras"."Com todo o respeito, mas muito firmemente, tenho de rejeitar as ameaças, a chantagem, a difamação, da parte de forças que apoiam os imigrantes e migrantes contra a Hungria e contra o povo húngaro. Tenho de dizer que, seja qual for a vossa decisão, a Hungria não irá ceder a esta chantagem. A Hungria irá proteger as suas fronteiras, deter a imigração ilegal e defender os seus direitos"."Se for necessário, irei fazer-vos frente. Estamos prontos para as eleições em maio próximo, nas quais o povo poderá decidir no futuro da Europa e restaurar a democracia às politicas europeias", rematou Orbán.