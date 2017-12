Parlamento Europeu atribui nome de Mário Soares a sala de reuniões em Bruxelas

RTP13 Dez, 2017, 16:59 | Mundo

“Assinalando um ano do seu falecimento, o Parlamento Europeu deliberou atribuir o nome de Mário Soares a uma das principais salas de reuniões do seu edifício em Bruxelas (sala ASP - 3G3), reconhecendo o seu percurso enquanto protagonista de grande relevância na construção do projeto europeu”, lê-se no comunicado enviado às redações pelo Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas & Democratas no Parlamento Europeu.



A atribuição, apresentada pela delegação portuguesa dos eurodeputados socialistas, foi subscrita pelo Presidente do Grupo dos Socialistas & Democratas Gianni Pitella e recebeu o apoio do Presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani.



“O ato público de atribuição terá lugar no início de 2018, em data a anunciar”, acrescenta a nota.



Mário Soares, cofundador do Partido Socialista e deputado europeu de 1999 a 2004, faleceu a 7 de janeiro de 2017.