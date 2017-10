Parlamento Europeu atribui Prémio Sakharov à oposição venezuelana

RTP26 Out, 2017, 10:23 / atualizado em 26 Out, 2017, 11:04 | Mundo

O Prémio Sakharov de 2017 cabe a “estudantes e políticos” que têm protagonizado a oposição à administração de Nicolás Maduro.



A decisão foi tomada em reunião dos presidentes das famílias políticas com assento no Parlamento Europeu. A candidatura da oposição venezuelana foi submetida pelos grupos do Partido Popular Europeu (PPE) e Liberal (ALDE).



O Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento distingue este ano a “coragem demonstrada por estudantes e políticos” venezuelanos “na luta pela liberdade”.



Instituído em 1988, este galardão, lê-se no portal do Parlamento Europeu, é atribuído “a pessoas que tenham dado uma contribuição excecional para a luta em prol dos Direitos Humanos em todo o mundo, chamando a atenção paras violações dos Direitos Humanos e apoiando os laureados e a sua causa”.



