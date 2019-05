Parlamento Europeu barra entrada a eleito Carles Puigdemont

RTP30 Mai, 2019, 15:09 / atualizado em 30 Mai, 2019, 15:14 | Mundo

Carles Puigdemont, atualmente refugiado em Bruxelas na sequência das acusações de sedição e rebelião pela justiça espanhola, foi barrado quando tentava esta quarta-feira entrar no Parlamento Europeu na qualidade de eurodeputado eleito pelas listas do Juntos Pela Catalunha, nas quais se apresentou com os seus antigos colaboradores Antoni Comín e Clara Ponsati.





Um processo que conheceu recuos e avanços na justiça espanhola, com Madrid a usar de todas as premissas para tentar evitar a eleição do ex-presidente da Generalitat. O Governo de Madrid considerou Puigdemont e Comín inelegíveis na Europeias, invocando irregularidades na sua inscrição como cidadãos espanhóis a viver no estrangeiro, mas um tribunal aceitaria depois a candidatura, com Puigdemont a confirmar o favoritismo nas quatro regiões catalãs, com 28 por cento dos votos.





Puigdemont, fugido de Espanha há ano e meio, considera-se um perseguido político depois de em Outubro de 2017 ter sido um dos protagonistas do referendo à independência da Catalunha. O líder separatista está acusado de rebelião e sedição, o que lhe valerá a prisão assim que ponha um pé em Espanha. O PE mostra-se reticente em ceder a Puigdemont e Comín passes temporários antes de receberem as listas nacionais com os nomes dos eurodeputados eleitos.





Apesar destas circunstâncias, dois tribunais de Madrid autorizaram no início de maio a sua candidatura europeia, anulando a decisão da Junta Eleitoral que estipulava a exclusão de Carles Puigdemont – bem como Antoni Comín e Clara Ponsati – das listas candidatas às Europeias de dia 26.





De acordo com os serviços do Parlamento Europeu, “a acreditação [de Carles Puigdemont] como eurodeputado está agora condicionada à receção de uma notificação das autoridades nacionais de onde constem as listas dos deputados eleitos”.

A Puigdemont é exida a apresentação em Espanha para formalizar a posse como eurodeputado, arriscando a prisão imediata. Trata-se de uma situação jurídica de contornos sensíveis que deverá cair em cima das instituições de Bruxelas, que dificilmente conseguirão explicar que o voto de milhões de espanhóis não será validado pelo Parlamento Europeu.





Trata-se de umpara o líder catalão. A 21 de dezembro de 2017, na ressaca do referendo à independência da Catalunha, Puigdemont – já refugiado em Bruxelas – seria reeleito para o parlamento catalão mas impedido de tomar posse, mantendo o seu exílio na Bélgica.