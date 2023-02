Parlamento Europeu debate situação na Ucrânia e pós-sismo na Turquia e Síria

Hoje, o PE vai debater com a Comissão Europeia e o Conselho da União Europeia (UE) a ajuda europeia à Turquia e à Síria na sequência do sismo de magnitude 7,8 na escala de Richter, ocorrido na madrugada de 6 de fevereiro e que já causou dezenas de milhares de mortos e milhões de desalojados.





Na quarta-feira, os eurodeputados irão analisar o impacto da agressão militar russa à Ucrânia, lançada em 24 de fevereiro de 2022, e deverão propor mais medidas de apoio a Kiev, no rescaldo da visita do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Bruxelas, onde discursou perante o PE e participou presencialmente numa reunião do Conselho Europeu.



Os eurodeputados deverão debater, com a Comissão e o Conselho, a necessidade de ser criado um organismo de ética independente para as instituições da UE. A proposta do PE foi votada em resolução, sem caráter vinculativo, no seguimento do escândalo de alegada corrupção envolvendo eurodeputados, o caso que ficou conhecido como "Qatargate".